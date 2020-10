Polizeikontrolle auf der A 8 A 8: 23 Mal zu wenig Abstand

Sindelfingen/Leonberg - Immer wieder sind Kleintransporter und Lastwagen wegen mangelndem Abstand oder überhöhter Geschwindigkeit in folgenschwere Unfälle auf den Autobahnen verwickelt. Aus diesem Grund wurden diese Fahrzeuge verstärkt am Mittwoch von 9 bis 15.30 Uhr an der Rastanlage „Sindelfinger Wald“ an der A 8 kontrolliert. Unter Einsatz von Abstandsmesssystemen, mit Dashcams ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen und einem Videofahrzeug überprüften die 65 Einsatzkräfte den fließenden Verkehr und kontrollierten 161 Fahrerinnen und Fahrer.