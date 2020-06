Polizeieinsatz in Weissach Jugendliche schlagen über die Stränge

Weissach - Ruhestörung, Sachbeschädigung und Körperverletzung – all das hat sich in der Nacht zum Sonntag in Weissach ereignet. Gegen 0.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, weil eine zehnköpfige Gruppe am Rathausplatz sehr laut war. Als die Beamten des Polizeireviers Leonberg eintrafen, hatte ein Großteil der Gruppe die Flucht ergriffen. Zwei 17- und 18-Jährige blieben auf ihren mitgebrachten Campingstühlen sitzen und zeigten sich uneinsichtig. Sie schrien rum, der 18-Jährige beleidigte die Beamten. Sie bekamen einen Platzverweis.