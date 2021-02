Polizeieinsatz in Weil der Stadt Unbekannte brechen in eine Werkstatt ein

Weil der Stadt - Mehrere Streifenwagenbesatzungen haben am Sonntagabend nach zwei geflüchteten Dieben gesucht. Die noch unbekannten Täter hatten sich zwischen 16 und 17.15 Uhr Zutritt zu der Werkstatt eines Autohauses in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt verschafft. Sie stahlen mehrere Schlüssel, darunter auch Fahrzeugschlüssel. Zeugen bemerkten die ungebetenen Gäste, als sie sich auf dem Betriebshof aufhielten und die zu den Schlüsseln gehörenden Autos suchten. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, machten sie sich zu Fuß aus dem Staub.