Weil der Stadt - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Mittwochabend am westlichen Ortsrand von Weil der Stadt einen 28-Jährigen festgenommen, der in seiner Wohnung eine Schusswaffe abgefeuert hat. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.