Eine 45-jährige Fußgängerin ist am Freitag gegen 9.15 Uhr im Schießrainweg in Weil der Stadt von einem braun-beigen Mischlingshund in den Oberschenkel gebissen worden. Der Hund soll etwa 20 bis 30 Zentimeter hoch gewesen sein und wurde von einem etwa 50 Jahre alten, rund 1,80 Meter großen, schlanken Mann geführt. Der Unbekannte entschuldigte sich und ging im Anschluss davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70 bei der Polizei zu melden.