Renningen - Ein 53 Jahre alter Mann soll am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Bergstraße in Malmsheim von einem Balkon aus zwei Männer beleidigt und auch den Hitlergruß gezeigt haben. Die beiden 33 und 35 Jahre alten Männer meldeten dies der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg nahm Kontakt zu den beiden Männern auf, die sich vor dem Haus, in dem sich der Tatverdächtige befand, aufhielten.