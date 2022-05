Polizeieinsatz in Leonberg Hitlergruß in der S-Bahn gezeigt

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt gegen bislang unbekannte Männer, die am Donnerstagnachmittag in der S-Bahn der Linie 6 in Richtung Weil der Stadt unterwegs waren. Die vierköpfige Gruppe stieg den Beamten zufolge am Bahnhof Ditzingen in die S-Bahn ein. Alle vier Männer waren wohl betrunken. Kurz bevor sie am Bahnhof in Höfingen ausstiegen, zeigten drei der vier Männer den Hitlergruß. Außerdem sollen sie über eine tragbare Lautsprecherbox möglicherweise rechtsextreme Lieder abgespielt haben.