Kurz darauf mussten die Beamten jedoch ein weiteres Mal einschreiten, da sich die 37-Jährige in die Thomas-Mann-Straße begeben hatte und dort zu randalieren begann. Sie stieg auf ein geparktes Auto und beschädigte es dabei. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier in Leonberg. Nun muss sie mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.