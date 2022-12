Polizeieinsatz in Leonberg 36-Jähriger randaliert in Bahnhofskiosk

Ein 36-Jähriger hat am Sonntagvormittag in einem Kiosk am Bahnhof Leonberg randaliert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann vermutlich betrunken. Eine Mitarbeiterin alarmierte gegen 10.40 Uhr die Polizei, nachdem der Mann und eine 62 Jahre alte, mutmaßlich ebenfalls betrunkene Frau den Kiosk betreten hatten und es zu einem Streit zwischen ihnen gekommen war. Die Frau hatte zwei anwesende neun und zehn Jahre alte Kinder angeschrien, worauf der Mann sich eingeschaltet hatte.