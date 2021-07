Polizeieinsatz in Höfingen 25-Jähriger hält die Polizei auf Trab

Kopfnuss gegeben und mit Messer bedroht

Gegen 1 Uhr rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Pforzheimer Straße aus. Zeugen hatten einen Mann beobachtet, der laut schreiend umher rannte, und hatten die Polizei verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der 25-Jährige zunächst mit einer 27 Jahre alten Frau in ihrem Auto gestritten hatte. Die Frau warf ihn schließlich aus dem Wagen. Weil aber offenbar sein Handy noch im Auto lag, rastete der Mann aus. Als zwei Zeugen, ein 17- und ein 24-Jähriger, der Frau zur Hilfe eilten, griff der 25-Jährige die beiden an. Dem Jüngeren verpasste er eine Kopfnuss und bedrohte beide dann mit einem Messer.