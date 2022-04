Einen „renitenten Zeitgenossen“ nennt die Polizei die Person, mit der sie und Passanten es am Donnerstagabend an der Endhaltestelle der U6 in Gerlingen zu tun hatten. Dort hatte ein 41 Jahre alter Mann gegen 19.30 Uhr zunächst Jugendliche und Heranwachsende bedroht und beleidigt, die daraufhin die Polizei verständigten.