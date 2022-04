Polizeieinsatz in Ditzingen Betrunkene flüchtet nach Autounfall

Am Freitagnachmittag ist eine 29-jährige Audifahrerin geflohen, nachdem sie im Kreuzungsbereich der B 295 und der Zeisstraße in Ditzingen mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Gegen 17.45 Uhr waren beide Fahrzeuge auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als die 29-Jährige im Kreuzungsbereich wenden wollte und dabei gegen den Mercedes eines 43-Jährigen stieß. Dieser wollte auf der Kreuzung gerade nach links abbiegen. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.