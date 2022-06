Die Polizei hat am Samstagabend einen 56 Jahre alten Fahrer angehalten, der stark betrunken unterwegs war. Gegen 22.20 Uhr war der Audi-Fahrer einer anderen Verkehrsteilnehmerin aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Weilimdorfer Straße in Ditzingen aufgefallen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei.