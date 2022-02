Polizeieinsatz bei Gerlingen Autorennen auf dem Seitenstreifen der A 81

Gerlingen - Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens am Dienstagmorgen auf der A 81 auf Höhe Gerlingen ermittelt jetzt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Wie die Polizei berichtet, ist ein 44 Jahre alter Mann in den Fokus geraten, der mit seinem Kleintransporter der Marke Ford um kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn zwischen Leonberg und Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war.