Polizeieinsatz auf Höfinger Baustelle Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei Männer im Alter von 50 und 52 Jahren befinden sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft, weil sie am Dienstagabend auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Baustelle in Leonberger Stadtteil Höfingen ertappt worden sind. Die beiden Tatverdächtigen verschafften sich laut aktuellem Ermittlungsstand gegen 22.15 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Paul-Ehrlich-Straße, indem sie die Verbindungsschellen einiger Bauzaunelemente entfernten. Ein Zeuge, der auf den Vorgang aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei.