Die Polizisten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf, über eine Brücke gelangten sie auf die gegenüberliegende Seite. Der Fiat-Fahrer versuchte dort, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Die Beamten zogen ihn raus, legten ihm Handschließen an und nahmen ihn vorläufig fest. Er musste zur Blutentnahme, sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Der 26-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Am Fiat entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.