Polizeibericht Weil der Stadt Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Weil der Stadt - Mutmaßlich wegen seines Alkoholkonsums ist am Samstag, gegen 1 Uhr, ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf auf der B 295 aus Simmozheim kommend in Richtung Weil der Stadt kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Durch ruckartiges Gegenlenken geriet das Auto dann über die Gegenfahrbahn in den dortigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf beschädigte er mehrere Verkehrseinrichtungen sowie etliche Bäume. Der Fahrzeuglenker sowie sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.