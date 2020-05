Polizeibericht vom Wochenende 85-Jährige rauscht in ein Waldstück

Auf der A 8 knallte am Donnerstag um 14 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Mitsubishi zwischen Rutesheim und Heimsheim gegen die Betonleitwand. Er schleuderte nach rechts und wieder zurück auf den linken Fahrstreifen, wo der Wagen erneut gegen die Betonwand krachte und liegen blieb, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, sein Wagen wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Leonberg und Rutesheim waren mit fünf Wägen und 14 Einsatzkräften am Unfallort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Die Unfallstelle wurde die durch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg mit einer Absperrwand gesichert. Zwei Spuren in Richtung Karlsruhe waren eine Stunde gesperrt.