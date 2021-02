Heimsheim/Rutesheim - Tödlich verletzt worden ist ein Lkw-Fahrer am Montagabend gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz „Heckengäu“, der zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen (A 8) Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart gelegen ist. An dem Verkehrsunfall waren zwei Sattelzüge beteiligt. Laut Polizeiangaben wurde zur Klärung des Sachverhalts ein Gutachter an den Unfallort bestellt.