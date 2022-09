Polizeibericht Leonberg Rettungshubschrauber landet auf A 8

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen ist am Freitagmittag auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe passiert und hat den Verkehr für mehrere Stunden massiv behindert. Wie die Polizei berichtet, war zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost, auf Höhe der Überleitung zur A 81 in Richtung Heilbronn, ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Wagens vom rechten Fahrstreifen der A 8 auf die linke Spur der Überleitung der A 81 gewechselt. Dabei übersah er mutmaßlich einen VW, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde.