Um kurz vor 14 Uhr ging am Mittwochnachmittag nichts mehr im Engelbergtunnel: Nach einem Brandalarm, der laut der Polizei um 13.40 Uhr auslöste, wurde zunächst die Röhre in Fahrtrichtung Heilbronn geschlossen. Kurz darauf wurde auch die zweite Röhre dichtgemacht. Gleichzeitig gesperrt wurden die Glemseckstraße in Leonberg und die Kreisstraße 1010, also die Verbindung zwischen Gerlingen und der B 295. Letztlich stellte sich die Alarmierung laut der Polizei als Fehlalarm raus. Kurz vor 14.30 wurde der Tunnel für den Verkehr wieder freigegeben. Im Engelbergtunnel finden derzeit Bauarbeiten statt.