Polizeibericht Kreis Böblingen Telefonbetrüger rufen wieder vermehrt an

Misstrauisch sein und nachfragen

„Dabei bringen die Unbekannten zumeist vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben und zur Schadensregulierung dringend Geld zu benötigen. In anderen Fällen täuschen sie einen Immobilienkauf vor und bitten zeitlich dringend um finanzielle Unterstützung“, teilt die Polizei mit. Damit man nicht auf den Betrug hereinfällt, raten die Beamten folgendes: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“