Polizeibericht In Schlangenlinien auf der Autobahn

Leonberg - Nachdem eine 44-jährige VW-Fahrerin am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer bereits auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart durch ihrer Fahrweise aufgefallen war, haben Polizeibeamte das Fahrzeug kurz darauf während einer Fahndung auf der A 8 gesichtet. Die Frau soll bereits im Bereich Ludwigsburg Schlangenlinien gefahren sein und auch eine Betonleitwand gestreift haben. Die Streife der Verkehrspolizeiinspektion beobachtete die Schlangenlinienfahrt ebenfalls und hielt das Auto auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an.