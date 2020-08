Leonberg - Zigaretten im Wert von 15 000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag aus einem Aldi-Markt in Leonberg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, warf der Täter gegen 23.45 Uhr mit einem Gullydeckel eine Scheibe des Discounters ein. Dieser Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Im Verkaufsraum bediente er sich an den Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0 71 52 / 60 50.