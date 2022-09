Polizeibericht Gerlingen Cabrio-Dach aufgeschlitzt

Ein oder mehrere Täter haben am Wochenende ein in der Ortsmitte von Gerlingen geparktes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, an dem Mazda MX-5 zu schaffen gemacht, der Rathaustiefgarage abgestellt war. An dem Cabrio, das nach der Einfahrt links auf einem Parkplatz stand, wurde das Stoffverdeck vermutlich mit einem scharfen Gegenstand geöffnet und der Innenraum im Anschluss durchsucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 71 56/ 9 44 90 um Zeugenhinweise.