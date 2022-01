Wimsheim - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, in eine Wimsheimer Firma eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher über die Gebäuderückseite des in der Daimlerstraße gelegenen Unternehmens an ein Fenster, an welchem sie gewaltsam Hebelwerkzeug ansetzten und dieses somit öffnen konnten.