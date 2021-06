Wimsheim - Beim Versuch, einen Tresor durch Sprengen zu öffnen, sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen um 4.10 Uhr in einem Firmengebäude im Industriegebiet Wimsheim gescheitert. Die Täter waren gewaltsam in die in der Maybachstraße gelegene Firma eingebrochen. Durch die Vorgehensweise und die damit einhergehende Rauchentwicklung war neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr aus Wimsheim vor Ort. Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 72 31 / 1 86 44 44 zu melden.