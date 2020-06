Die Polizisten fuhren gegen 21.30 Uhr auf der Friolzheimer Straße in Wimsheim in Richtung Ortsmitte, als der 23-Jährige Mann ihnen mit seinem VW entgegenkam, berichtet die Polizei. Während die Beamten ihren Streifenwagen für eine Verkehrskontrolle wendeten, beschleunigte der junge Mann und konnte zunächst entkommen. Wenig später trafen sie ihn aber erneut in der Friolzheimer Straße an und konnten ihn nun kontrollieren. Dabei hielt er einen angezündeten Joint in der Hand. Im Fahrzeug befanden sich dann noch kleinere Mengen Marihuana. Der 23-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da er zusätzlich auch keinen Führerschein besitzt, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.