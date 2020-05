Weissach - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer gegen einen VW Polo gestoßen, der zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, im Rosenweg in Weissach am Straßenrand abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugfront und suchte anschließend das Weite. Der Schaden wurde auf über 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei, 0 71 52 / 60 50.