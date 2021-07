Motorradfahrer prallt gegen Baum

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige gegen 17.07 Uhr von Weissach in Richtung Heimerdingen unterwegs und kam dabei in einer leicht abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Baum. Das Motorrad wurde auf einen parallel zur Landesstraße verlaufenden Waldweg geschleudert.