Polizeibericht aus Weissach Mann wird krankenhausreif geprügelt

Weissach - Ein 22-Jähriger hat am Sonntagabend einen 37 Jahre alten Mann krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige Gast auf einer privaten Feier in Flacht. Gegen 23 Uhr lieh er sich den Autoschlüssel eines Bekannten und machte sich in Begleitung des 37-Jährigen auf den Weg nach Leonberg, um dort einen Freund abzuholen. Allerdings hatte der 22-Jährige keine entsprechende Fahrererlaubnis bei sich.