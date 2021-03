Polizeibericht aus Weissach „Fliegerbombe“ in Garage gefunden

Weissach - Ein vermeintlicher Bombenfund hat die Menschen in der Weissacher Ortsmitte am Donnerstagnachmittag in helle Aufregung versetzt. Wie die Polizei am Freitag berichtet, fanden Mitarbeiter einer Firma, die im Auftrag eines Wohnbauunternehmens die Garage eines leer stehenden Mehrfamilienhauses öffneten, eine etwa 1,20 mal 0,35 Meter große Fliegerbombe auf einem Holzgestell vor. Sie alarmierten sofort die Polizei. Die Hauptstraße wurde daraufhin gesperrt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert.