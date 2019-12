Polizeibericht aus Weissach Einbruch: Kripo ermittelt

Weissach - In der Nacht zum Donnerstag, vermutlich zwischen 1.30 und 2 Uhr, haben sich unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Fensters gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Flachter Straße in Weissach verschafft. Aus dem Erdgeschoss des Hauses entwendeten sie zwei 60 und 80 Kilo schwere Schränke, die mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein müssen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13 00, zu melden.