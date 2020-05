Weissach - In der Nacht zum Dienstag suchten bislang unbekannte Täter in der Gumppenstraße in Weissach eine Bäckerei heim. Gegen 2.10 Uhr drückten die Unbekannten gewaltsam eine Schiebetür auf und gelangten in die Geschäftsräume. Sie stahlen eine verschlossene Geldkassette mit einer niedrigen Bargeldsumme. Der Polizeiposten Rutesheim, Telefon 0 71 52 / 99 91 00, sucht Zeugen.