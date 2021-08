Weissach - Die Kriminalpolizei (Telefon 08 00 / 1 10 02 25) sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Weissach geben können. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits zwischen Donnerstag vergangener Woche, 15 Uhr, und Montag dieser Woche, 14.50 Uhr.