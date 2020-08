Weissach - Ein Smart-Home-Gerät sowie eine Armbanduhr im Wert von mehreren hundert Euro sind die Beute eines Einbrechers in Weissach gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hat der unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Woche in einem Wohnhaus im Albert-Häcker-Weg zunächst versucht, ein Kellerfenster aufzubrechen. Als dies misslang, hebelte er ein anderes Fenster auf, stieg in das Haus ein und durchsuchte sämtliche Räume. Auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Gesucht werden Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich unter der Nummer 0 71 52 / 60 50 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung setzen.