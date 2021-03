Polizeibericht aus Weissach Betrüger bestiehlt älteres Ehepaar

Weissach - Zwei Senioren aus Flacht (Weissach) sind am Dienstag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Gegen 12 Uhr klingelte der Mann an der Tür des Ehepaars in der Bergstraße. Er hatte ein Bild von seiner angeblichen Tochter dabei und sagte, dass sie Leukämie habe. Anschließend fragte er nach ein wenig Geld. Darüber hinaus bat er etwas zu trinken und folgte der Hausbewohnerin in die Küche. Nachdem er das Wohnhaus wieder verlassen hatte, stellten die Senioren fest, dass aus zwei Geldbeuteln eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet worden war.