Weissach - Nach einer Unfallflucht, die am Montag zwischen 14.45 und 18.10 Uhr im Ulmenweg in Weissach begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierdurch zerbarst die Scheibe an der Beifahrertür. Ohne sich um den Schaden im Wert einer dreistelligen Summe zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher möglicherweise um einen Radfahrer handeln könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter 0 71 52 / 60 50, entgegen.