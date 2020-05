Weissach - In der Buchenstraße in Weissach haben zwei Unbekannte versucht, am Freitag gegen 1.50 Uhr Wertsachen aus geparkten Autos zu stehlen. Die Täter wurden allerdings von zwei Zeugen bei der Tat beobachtet und angesprochen. Die Männer flüchteten daraufhin. Den bisherigen Erkenntnissen nach konnten die Täter zwei Wagen öffnen, bei einem dritten Auto gelang es ihnen nicht. Aus den Fahrzeugen wurde augenscheinlich nichts gestohlen. Die Täter werden als etwa 17 bis 21 Jahre, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit jugendlicher Statur, sowie mit schwarzer Kleidung und schwarzen Haaren, beschrieben. Zeugen: 0 71 52 / 99 91 00.