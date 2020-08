Polizeibericht aus Weissach Aufgebrochene Spielautomaten

Weissach - Bislang unbekannte Täter sind in Nacht zum Samstag über eine unverschlossene Tür in das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Weissach gelangt, in welchem sich auch eine Gaststätte befindet. Die Täter konnten sich über eine weitere unverschlossene Tür Zugang zu der Gaststätte verschaffen, wo sie mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet haben. Der genaue Betrag ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.