Polizeibericht aus Weissach 35-Jährige verliert Kontrolle über Auto

Eine schwer verletzte Autofahrerin und einen Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro forderte ein Unfall am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1177 auf Höhe der Porschestraße kurz vor Weissach. Die 35-jährige BMW-Fahrerin verlor laut Informationen der Polizei vermutlich wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte danach gegen einen Ampelmast. Zwei entgegenkommende Autos wurden glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt.