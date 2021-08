Polizeibericht aus Weil der Stadt Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Weil der Stadt - Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße zwischen Weil der Stadt und Schafhausen sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 17.50 Uhr auf der L 1182 in Richtung Schafhausen unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg einbiegen. Hinter ihr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Renault. Laut Polizei bemerkte er zu spät, dass die Frau abbiegen wollte, und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 35 000 Euro.