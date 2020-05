Weil der Stadt - Der Polizeiposten Weil der Stadt ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 13.55 Uhr zwischen Merklingen und Weil der Stadt. Der bislang unbekannte Fahrer eines grünen Ford Fiesta mit Böblinger Kennzeichen (BB) soll auf der Landesstraße von Merklingen kommend in Richtung Weil der Stadt unterwegs gewesen sein und auf Höhe der Wohnbebauung „Im Häugern“ riskant überholt haben. Demnach habe der Fahrer an dieser Stelle trotz eingeschränkter Sicht wegen einer nachfolgenden Kurve und Kuppe einen Touran überholt. Der Fahrer des Touran und die Fahrerin eines entgegenkommenden Kleinwagens mussten stark bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als der Ford wieder eingeschert sei, muss er wohl übersteuert haben und ins Schlingern geraten sein. Die Polizei sucht nun die Fahrerin des Kleinwagens. Das Fahrzeug selbst soll weiß gewesen sein. Die Frau wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit blonden schulterlangen Haaren beschrieben. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 70 33 / 5 27 70.