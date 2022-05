Polizeibericht aus Weil der Stadt Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch wegen eines fehlenden Kennzeichens aufgefallen – und musste im Anschluss direkt zur Blutentnahme wegen Verdacht auf Drogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16.40 Uhr mit seinem E-Scooter in Merklingen auf einem Feldweg neben der Hauptstraße in Richtung Weil der Stadt unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang Beamten des Polizeireviers Leonberg auffiel, da sein Roller kein Versicherungskennzeichen hatte.