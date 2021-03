Polizeibericht aus Weil der Stadt Unfallverursacher versteckt sein Auto

Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin gegen 18.35 Uhr ein Auto mit starken Beschädigungen an Front und Heck, das mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg zwischen Hausen und Münklingen fahren würde. Zeitgleich meldete eine weitere Anruferin der Polizei eine Unfallstelle auf der Landesstraße 1182. Die Unfallstelle befand sich in einem Waldstück zwischen einer starken Linkskurve und dem Ortsschild Hausen. Offenbar war dort ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Hausen mit der Leitplanke auf der linken Seite kollidiert. Es lagen Fahrzeugteile und ein Kennzeichen auf der Straße.