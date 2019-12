Weil der Stadt - Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50, sucht Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht am Samstag in Weil der Stadt machen können. Zwischen 17 und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der Hermann-Schnaufer-Straße einen Opel. Der Schaden, der dabei entstanden ist, wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.