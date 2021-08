Weil der Stadt - Ein noch unbekannter Täter hat vermutlich am frühen Montagabend ein Fahrrad am Bahnhof Weil der Stadt in Brand gesteckt. Wie er das gemacht hat, ist noch unklar. Das Fahrrad, ein Mountainbike, war in einem Fahrradständer links vom Abgang zu den Gleisen abgestellt. Wie die Polizei berichtet, wurden das Hinterrad und der Gepäckträger beschädigt. Gegen 18.30 Uhr wurde beim nahe gelegenen Wertstoffhof in der Josef-Beyerle-Straße ebenfalls ein kleines Feuer entfacht, das aber durch den starken Regen gelöscht wurde. Laut Polizei könnte es derselbe Täter gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weil der Stadt unter 0 70 33 / 5 27 70 entgegen.