Weil der Stadt - Ein bislang unbekannter Täter hat einen auf einem Parkplatz in der Riquewihrstraße in Merklingen abgestellten Opel beschädigt. Die Tat muss sich am Dienstag zwischen 6.10 Uhr und 14.25 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen können sich unter 0 70 31 / 13 25 00 beim Polizeirevier Böblingen melden.