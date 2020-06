Weil der Stadt - In der Nacht zum Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Siemensstraße in Weil der Stadt eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf und stahlen Tabakwaren im Wert von etwa 5000 Euro. Der angerichtete Schaden wurde auf weitere 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Telefon 0 70 33 / 5 27 70, entgegen.