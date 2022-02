Polizeibericht aus Weil der Stadt Trickdieb ergaunert Bargeld

Weil der Stadt - Eine 76-Jährige ist einem raffinierten Trickdieb aufgesessen. Der Täter hat am Donnerstag gegen 12 Uhr in Weil der Stadt zugeschlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer befand sich in der Herrenberger Straße, nahe des Florianbrunnens, als die Seniorin von einem Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Der Unbekannte bat sie darum, einen größeren Schein in kleinere zu wechseln. Die 76-Jährige holte daraufhin ihren Geldbeutel aus der Tasche. Dann stellte sie gemeinsam mit dem Unbekannten fest, dass sie selbst nur über große Geldscheine verfügt und ein Wechsel deshalb nicht möglich ist.